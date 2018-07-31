В ярославской колонии осужденные объявили голодовку для улучшения быта

Ярославль, , 10:08 — REGNUM Голодовку в исправительной колонии №8 Ярославля группа осужденных начала с требования улучшить их бытовые условия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, голодовку объявили около 10 человек, отбывающие наказание за проступки в едином помещении камерного типа.

Я сейчас направляюсь в эту колонию. У осужденных довольно большой список вопросов. Это вопросы, связанные с бытовыми условиями, с некоторыми нормами, которые там установлены. Ну, допустим, количество выдаваемых сигарет во время прогулки, время, на которые выдаются газеты для чтения, оборудование душевой и так далее. Осужденные эти вопросы поднимали ранее и обсуждали с руководством УФСИН. Управление работает над этими вопросами, прорабатывая соответствие установленным законам и инструкциям», — сказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Региональный омбудсмен предположил, что именно медленное решение бытовых проблем и вызвало голодовку.

В силовых структурах не исключают, что осужденные решили воспользоваться ситуацией, которая сейчас сложилась вокруг дела Евгения Макарова. Напомним, что в июне прошлого года его избили сотрудники УФСИН. Сейчас возбуждено дело, которое ведет Следственный комитет России. В колониях идут массовые проверки. Вероятно, осужденные могли воспользоваться ситуацией, чтобы «продавить» себе улучшение бытовых условий. Евгений Макаров, по сведениям источника ИА REGNUM, находится среди голодающих.

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