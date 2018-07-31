Пять тонн рыбы изъято у астраханских браконьеров

Астрахань, , 10:02 — REGNUM Пять тонн рыбы без документов и маркировки изъято сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, об этом ИА REGNUM сообщили 31 июля в пресс-службе ведомства.

Сотрудники погрануправления остановили грузовую ГАЗель на трассе с. Тишково — п. Володарский Володарского района Астраханской области. В автомобиле находилось около тонны свежей рыбы. Один из сопровождавших груз оказался давно знаком пограничникам: индивидуальный предприниматель специализируется на рыбопромысловой деятельности и при этом уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил рыболовства.

Пакета документов на груз у сопровождающих не было. После задержания груза силовики решили осмотреть производственные помещения, которые принадлежат предпринимателю. В итоге там было обнаружено еще четыре тонны рыбы частиковых видов. Документы, подтверждающие законность её вылова, а также предусмотренная российским законодательством маркировка, отсутствовали.

Сейчас силовики устанавливают всех причастных к незаконному бизнесу лиц.

Отметим, что о выявлении незаконно выловленной из Волги рыбы погрануправление ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области сообщает практически ежедневно — при том, что на территории региона действует временный запрет на вылов рыбы в промышленных масштабах.