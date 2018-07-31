На востоке Китая Mercedes въехал на скорости в пешеходов и велосипедистов

Ханчжоу, Китай, , 09:50 — REGNUM Два человека погибли, 13 получили ранения в результате ДТП, произошедшего на перекрестке в центре столицы провинции Чжэцзян города Ханчжоу на востоке Китая, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

Очевидцы утверждают, что черный Mercedes-Benz, за рулем которого находилась женщина, потерял управление около 19:00 на перекрестке улиц Цзинчжоу и Вэньэрси, врезавшись в десяток пешеходов и велосипедистов, повредив попутно несколько автомобилей. Водитель доставлена в полицейский участок, а раненые — в ближайший госпиталь для оказания медицинской помощи. Начато расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля автобус с китайскими туристами попал в ДТП в Турции, погибли два гражданина Турции, несколько туристов получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: На юге Турции автобус с китайскими туристами попал в ДТП, есть жертвы