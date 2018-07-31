В Красноярском крае потушили 10 лесных пожаров, действуют – 146

Красноярск, , 09:49 — REGNUM Ситуация с лесными пожарами в Красноярском крае остаётся напряжённой. По состоянию на 31 июля в регионе действуют 146 возгораний. Огнём охвачено 940,4 тыс. га леса. В том числе зарегистрировано 20 пожаров в авиационной и наземной зонах на площади 13,5 тыс. га; 126 пожаров в зоне контроля на площади 926,9 тыс. га.

В краевом минлесхозе ИА REGNUM сообщили, что лесные пожары не угрожают населённым пунктам. Наиболее сложная лесопожарная обстановка складывается в Кежемском, Богучанском, Мотыгинском, Енисейском, Эвенкийском районах. Продолжается пожар в заповеднике «Тунгусский» в Эвенкийском районе. Его площадь на сегодняшний день — 24,28 тыс. га.

За прошедшие сутки огнеборцы потушили в Красноярском крае 10 лесных пожаров на площади 5,08 тыс. га, в том числе три очага — в зоне контроля. В работе по тушению задействовали более 630 человек. Применялось порядка 30 единиц техники, 13 воздушных судов.

Напомним, власти региона, согласно законодательству, имеют право не тушить пожары, действующие в зоне контроля. Они объясняют это тем, что эти возгорания не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а затраты на их тушение превысят вред, который может быть причинён огнём.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 30 июля в регионе было зарегистрировано 146 лесных пожаров на общей площади 936,1 тыс. га. Несмотря на огромные площади возгораний, власти региона уверяют, что держат ситуацию под контролем. С 22 июля в Красноярском крае действует режим ЧС.

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