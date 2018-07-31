Неизвестные сообщили о минировании украинского телеканала «Интер»

Киев, , 09:32 — REGNUM О минировании здания украинского телеканала «Интер» 31 июля сообщили неизвестные, передает «Страна.ua».

Согласно сообщению, анонимный источник позвонил в полицию около 07:00 и сообщил, что внутри здания «Интер» находится взрывчатка. На данный момент полиция вместе с саперами и кинологами обследует здание. Всех работников канала вывели из здания.

Отмечается, что 27 июля, перед Крестным ходом в честь 1030-летия Крещения Руси канал «Интер» тоже «минировали».

Напомним, ранее неизвестные дважды за один день сообщали в полицию о минировании здания Генерального консульства РФ в Одессе. Полиция не обнаружила взрывчатки.

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Также в Киеве «минировали» здание суда, где проводилось обжалование меры пресечения депутату Верховной рады Надежде Савченко.

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