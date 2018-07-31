Вторник, 31 Июля 2018 года
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Теракт в Афганистане: 11 человек погибли от взрыва фугаса

Происшествия

Ответственные за преступление пока не установлены

Кабул, 31 июля 2018, 09:32 — REGNUM  Официальные лица Афганистана заявили о террористическом акте, совершенном на западе страны в провинции Фарах, сообщает 31 июля Associated Press.

В результате взрыва фугаса, заложенного террористами, погибли 11 человек, 31 человек получил ранения, пострадавшие доставлены в госпиталь, где им оказывается вся необходимая помощь.

Ответственность за преступление пока не взяла ни одна террористическая организация. Подробности выясняются.

Напомним, террористические акции в Афганистане уже давно стали происходить с печальной регулярностью. Государство на протяжении многих лет раздирают внутренние конфликты.

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Взрывы в Афганистане
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