Сорваны крыши, оборваны провода: Карачаево-Черкесия оправляется от стихии

Черкесск, , 09:30 — REGNUM Два района Карачаево-Черкесии попали под штормовой удар 30 июля. Пронесшийся над республикой ураганный ветер с ливнями оставил без крыш и электроснабжения несколько населенных пунктов в Усть-Джегутинском и Зеленчукском районах, сообщили ИА REGNUM 31 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.

Более 30 домов пострадали от урагана в поселке Сары-Тюзское, еще три — в селе Старая Джегута и один — в ауле Кызыл-Кала. Нарушена кровля в здании администрации Джегутинского сельского поселения. Повреждены две опоры ЛЭП, люди остались без света.

Схожая картина и в Зеленчукском районе. Здесь повреждены ураганным ветром кровли девяти частных и двух многоквартирных домов. Сорвана крыша со зданий, где размещаются управление образования Зеленчукского района и поликлиника, а также с двух зерноскладов, молочно-товарной фермы и скотобойного пункта.

По данным спасательного ведомства, из-за обрывов проводов нарушено электроснабжение. От удара стихии пострадали также и сельскохозяйственные культуры. Ряд посадок частично уничтожен градом.

В настоящее время ведутся подсчет ущерба и ремонтно-восстановительные работы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля стихия не пощадила и соседнюю республику — Кабардино-Балкарию. В Прохладненском районе ветер также оставил без кровли несколько десятков домов, нарушено электроснабжение в семи населенных пунктах. В поселке Советский разрушен наземный газопровод, без газа остались жители 86 частных домов.