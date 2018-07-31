В Таиланде попал в ДТП пассажирский автобус

Бангкок, , 09:15 — REGNUM Пассажирский автобус врезался в бетонный столб в Таиланде. Об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на свои источники.

ДТП произошло 31 июля в провинции Пхетчабун. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, более 20 получили различные травмы.

Отмечается, что водитель пассажирского автобуса пытался уйти от столкновения с выскочившими на дорогу лошадьми.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники специальных служб.

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