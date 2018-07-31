Кабардино-Балкария под ударом стихии: без света и газа остались 7 селений

Прохладный, Кабардино-Балкария, , 09:00 — REGNUM Кабардино-Балкария к ночи 30 июля оказалась под ударом стихии. Сильные ливни с градом, штормовой ветер, который сносил кровли домов, нанесли большой ущерб ряду районов. Особенно пострадал Прохладненский район, сообщили ИА REGNUM 31 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.

Остались без света в результате обрыва электропроводов семь населенных пунктов — Солдатское, Карагач, Пролетарское, Виноградное, Малакановское, Черниговское, Советский. В поселке Советский нет газа. Здесь был поврежден газораспределительный надземный газопровод низкого давления. От газоснабжения отрезаны 86 частных домов.

Восстановление газо‑ и электроснабжения уже начато. Ведутся работы по устранению последствий стихийного явления, восстанавливают крыши домов.

В МЧС сообщает, что серьезные разрушения произошли 30 июля из-за штормового ветра и ливней и в соседней Карачаево-Черкесии. В нескольких населенных пунктах республики ветер оставил без крыш частные дома, нарушено электроснабжение.

Читайте также: Шквалистый ветер оставил без крыш два села в Кабардино-Балкарии