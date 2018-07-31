В Крыму пьяный мужчина поджёг свою девушку

Симферополь, , 08:42 — REGNUM В крымском посёлке Никита под Ялтой в ночь на 30 июля мужчина облил на автозаправке свою спутницу бензином и поджёг. Об этом сообщили очевидцы происшествия в соцсетях, позже информацию подтвердили в ГСУ СКР по региону.

«Инцидент произошёл около двух часов ночи на АЗС. Он выхватил пистолет из заправочной колонки, облил девушку бензином и поджёг. Девушке 19 лет. Ожоги 90%, в сознание не приходит», — пишут очевидцы в соцсетях.

Что стало причиной конфликта, неизвестно. По словам сотрудников заправки, молодой человек был пьян и вёл себя агрессивно. Пострадавшая находится в реанимации.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Крым возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью».