Вторник, 31 Июля 2018 года
09:51:06 МСК

Непотушенная сигарета унесла три жизни в тюменском Ишиме

Происшествия

Ночью в Ишиме сгорел частный деревянный дом. Трёх человек спасли, трое погибли

Непотушенная сигарета унесла три жизни в тюменском Ишиме
Ada Be
Пожар в доме

Ишим, Тюменская область, 31 июля 2018, 08:46 — REGNUM  В тюменском городе Ишиме при пожаре в частном доме погибли три человека. Обстоятельства их смерти выясняют следователи СУ СКР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МЧС России по Тюменской области.

Пожарные расчёты прибыли к горящему дому через три минуты после сигнала, который поступил в 01:17 по местному времени. Через час пламя было потушено. Спасатели вывели из огня трёх человек, но троих не удалось спасти, в том числе и одного ребёнка.

Площадь возгорания составила 54 кв. м. В тушении дома участвовали 11 человек личного состава и три единицы спецтехники. На месте трагедии работали сотрудники скорой помощи, полиции и энергетики.

Предварительная причина возгорания дома — неосторожное обращение с огнем при курении.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить