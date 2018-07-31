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Вертолет совершил жесткую посадку в Пекине, есть пострадавшие

Происшествия

Аварийная посадка произошла около 11 часов на парковке в пекинском районе Чаоян

Пекин, 31 июля 2018, 08:29 — REGNUM  Четыре человека получили ранения в результате аварийной посадки гражданского вертолета 30 июля в окрестностях Пекина, сообщает агентство Синьхуа.

Аварийная посадка произошла около 11 часов на парковке в пекинском районе Чаоян. В результате четыре человека, находившихся на борту, получили ранения, сообщили в полиции Пекина. Никто из находившихся на земле не пострадал. Все четверо были доставлены в госпиталь на лечение. Расследование причин и обстоятельств аварии продолжается.

Напомним, что 21 июля на севере Финляндии потерпел крушение норвежский вертолет. Один человек погиб, на борту находились двое граждан Норвегии.

Читайте ранее в этом сюжете: Норвежский вертолёт потерпел крушение на севере Финляндии

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Авиапроисшествия
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