Вертолет совершил жесткую посадку в Пекине, есть пострадавшие

Пекин, , 08:29 — REGNUM Четыре человека получили ранения в результате аварийной посадки гражданского вертолета 30 июля в окрестностях Пекина, сообщает агентство Синьхуа.

Аварийная посадка произошла около 11 часов на парковке в пекинском районе Чаоян. В результате четыре человека, находившихся на борту, получили ранения, сообщили в полиции Пекина. Никто из находившихся на земле не пострадал. Все четверо были доставлены в госпиталь на лечение. Расследование причин и обстоятельств аварии продолжается.

Напомним, что 21 июля на севере Финляндии потерпел крушение норвежский вертолет. Один человек погиб, на борту находились двое граждан Норвегии.

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