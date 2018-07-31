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Дипломат России сообщил о состоянии альпиниста, спасенного в Пакистане

Происшествия

Состояние тяжелое, ожидаются результаты обследования

Исламабад, 31 июля 2018, 08:21 — REGNUM  Состояние спасенного в Пакистане альпиниста из Санкт-Петербурга Александра Гукова оценивается как тяжелое, сообщил журналистам представитель посольства России в Пакистане.

По его словам, Гуков размещен в военном госпитале в Скарду в блоке интенсивной терапии. В ближайшее время дипломаты рассчитывают получить результаты обследования мужчины.

Ранее участвовавшая в спасательной операции Анна Пиунова сообщала, что альпинист получил обморожения, поэтому он пока слаб и с трудом разговаривает.

Напомним, альпинисты Сергей Глазунов и Александр Гуков 10 июля выдвинулись к вершине Латок-1 в пакистанском Каракоруме, но оказались заблокированными на крутом склоне. Глазунов погиб 25 июля, сорвавшись с горы. Его напарник оставался на горе, практически без снаряжения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пакистане спасён застрявший в горах альпинист из России

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