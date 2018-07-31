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Житель Украины с боеприпасами задержан на границе с Крымом

Происшествия

По данному факту проводится проверка

Симферополь, 31 июля 2018, 07:58 — REGNUM  Российские пограничники задержали гражданина Украины, пытавшегося пронести боеприпасы через границу в Крым. Об этом сообщает пресс-служба крымского погрануправления Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации.

По данным ведомства, житель города Мелитополя, в рюкзаке которого находились патроны калибра 5,56 миллиметров к американскому карабину Weatherby, пытался пройти через пункт пропуска «Джанкой».

Пограничники с помощью технических средств наблюдения выявили в рюкзаке гражданина Украины боеприпасы, о наличии которых мужчина не сообщил.

По данному факту проводится проверка.

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