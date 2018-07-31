В Прикамье под завалами заброшенного цеха погиб мужчина

Кунгур, Пермский край, , 07:56 — REGNUM В Кунгуре Пермского края днём 30 июля под завалами на территории бывшего ремонтно-механического завода оказался человек. Когда мужчину извлекли, то он уже был без признаков жизни.

Кунгурские спасатели сообщили, что в заброшенном цехе обрушились стены и кровля. Чтобы извлечь мужчину, сначала потребовалось демонтировать нависшие конструкции. Пришлось вызвать на место происшествия спецтехнику — автокран и бульдозер.

Когда устранили опасность обрушения нависших железобетонных кусков, то к работе приступил кинолог с собакой. Животное показало место, где может находиться человек, и начался разбор завалов. На извлечение тела мужчины из-под плиты ушло около получаса.

По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка. Изучаются документы, регламентирующие эксплуатацию обрушившегося здания, выясняются обстоятельства нахождения мужчины в заброшенном здании.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что на территории цеха могли находиться трое мужчин, которые занимались, по предварительным данным, разбором кирпичной стены.

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