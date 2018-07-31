Вторник, 31 Июля 2018 года
08:12:03 МСК

Дельтапланерист, врезавшийся в ЛЭП, обесточил село в Амурской области

Происшествия

Электроснабжение села на текущий час восстановлено

Дельтапланерист, врезавшийся в ЛЭП, обесточил село в Амурской области
Без света

Благовещенск, 31 июля 2018, 07:39 — REGNUM  В Амурской области дельтапланерист задел линию электропередач возле села Озёрное, в результате чего населённый пункт оказался обесточен почти на три часа. Об этом сообщили 31 июля в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

Отмечается, что в результате касания крыла дельтаплана произошёл перехлёст проводов на ЛЭП мощностью 35 КВт. В результате падения на землю лётчик 1955 года рождения получил ушибы. Дельтапланерист был доставлен в местную больницу, его жизни ничто не угрожает. Электроснабжение села на текущий час восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября 2017 года в Майкопском районе Адыгеи рухнул на землю мотодельтаплан, в котором находились мужчина и женщина. В результате происшествия и пилот, и пассажирка летательного аппарата погибли.

Читайте также: СК ведет проверку после крушения дельтаплана в Адыгее

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить