Дельтапланерист, врезавшийся в ЛЭП, обесточил село в Амурской области

Благовещенск, , 07:39 — REGNUM В Амурской области дельтапланерист задел линию электропередач возле села Озёрное, в результате чего населённый пункт оказался обесточен почти на три часа. Об этом сообщили 31 июля в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

Отмечается, что в результате касания крыла дельтаплана произошёл перехлёст проводов на ЛЭП мощностью 35 КВт. В результате падения на землю лётчик 1955 года рождения получил ушибы. Дельтапланерист был доставлен в местную больницу, его жизни ничто не угрожает. Электроснабжение села на текущий час восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября 2017 года в Майкопском районе Адыгеи рухнул на землю мотодельтаплан, в котором находились мужчина и женщина. В результате происшествия и пилот, и пассажирка летательного аппарата погибли.

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