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Теракт на Филиппинах: есть погибшие

Происшествия

Подробности выясняются

Теракт на Филиппинах: есть погибшие
Без света

Манила, 31 июля 2018, 07:40 — REGNUM  Представители вооруженных сил Филиппин заявили о террористическом акте, приведшем к гибели девяти человек, сообщает 31 июля Associated Press.

В результате инцидента погибли пять ополченцев и четверо сельских жителей. Причиной трагедии стало взрывное устройство, заложенное в автомобиль. Оно сработало во время проверки военными транспортного средства, остановленного на контрольно-пропускном пункте.

В настоящее время ответственность за теракт пока не взяла ни одна террористическая группировка. Однако власти подозревают в преступлении боевиков, действующих на острове Басилан.

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