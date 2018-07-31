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ВСУ повторно обстреляли села Пришиб и Сокольники в ЛНР

Происшествия

За сутки было три обстрела

Луганск, 31 июля 2018, 07:23 — REGNUM  Три раза украинские войска нарушили режим тишины в Луганской Народной Республике (ЛНР) за сутки 30 июля, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, под огонь попали села Сокольники, Пришиб, Лозовое. Украинские каратели применяли различные гранатометы, в том числе подствольные, и стрелковое оружие. Сутками ранее ВСУ обстреляли два раза села Пришиб и Сокольники.

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Напомним, в Донбассе гражданская война продолжается четыре года. За это время Киев не предпринял никаких попыток мирного урегулирования конфликта, открыто заявляя, что единственный приемлемый для Украины способ вернуть независимые республики — захватить их военным путем.

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