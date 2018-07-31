В Пакистане спасён застрявший в горах альпинист из России

Исламабад, , 07:18 — REGNUM Российский альпинист Александр Гуков, несколько дней ждавший помощи в горах Пакистана, спасён и доставлен в госпиталь. Об этом 31 июля сообщила участвовавшая в операции Анна Пиунова.

«Спасли!» — написала Пиунова в Facebook.

По её словам, в спасательной операции были задействованы многие люди. Так, пакистанские лётчики «сделали невозможное», освободив альпиниста из снежного плена.

Альпинист находится в госпитале в Скарду, уточнила она. Гуков получил обморожения, но опасности для его здоровья нет. Пока мужчина слаб и с трудом разговаривает.

Как сообщало ИА REGNUM, российские альпинисты Сергей Глазунов и Александр Гуков 10 июля отправились покорять вершину Латок-1 в пакистанском Каракоруме. Глазунов погиб 25 июля, сорвавшись с горы. Его товарищ остался на горе, спасательные вертолеты не могли к нему подобраться.

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