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Когда за 40: Из-за жары в больницы Японии попали десятки тысяч человек

Происшествия

Всё больше человек попадает в больницы с тепловым ударом

Токио, 31 июля 2018, 05:56 — REGNUM  Число погибших от тепловых ударов в результате устоявшейся в Японии жаркой погоды достигло 65 человек, заявило главное пожарное управление страны, сообщает JapanTimes.

Помимо 65 погибших в Японии, было госпитализировано около 22,6 тыс. человек с тепловыми ударами. В некоторых префектурах Японии температура воздуха доходила до 41,1 градуса по Цельсию.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля представители пожарного управления Японии заявляли об 11 погибших за два дня. Отмечается, что в стране зафиксирована аномальная жара, а показатель термометра в 41,1 градус является абсолютным рекордом для Японии. В 2017 году от аномальной жары в Японии погибли 44 человека, пострадали десятки тысяч японцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Жара в Японии бьёт все рекорды: количество жертв растёт

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Жара, засуха
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