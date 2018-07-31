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Лесные пожары: Бюджет Калифорнии «прогорит» на $100 млн

Происшествия

Больше всего от пожара пострадал округ Шаста

Калифорния, США, 31 июля 2018, 05:42 — REGNUM  Страховая компания Aon Benfield посчитала экономический ущерб от лесных пожаров в штате Калифорния, который, согласно подсчетам, может превысить $100 млн, сообщает Reuters.

Больше всего от пожара пострадал округ Шаста, где пожарами было охвачено более 330 квадратных километров. Пожарным удалось потушить огонь лишь на 20% территории штата.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв лесных пожаров в Калифорнии на текущий момент составляет шесть человек. Ранее, 28 июля, президент США Дональд Трамп объявил о введении в Калифорнии режима Чрезвычайной ситуации и дал указания оказывать штату федеральную поддержку.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калифорнии не менее пяти человек погибли из-за лесного пожара

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Лесные пожары — 2018
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