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В ДТП под Ростовом погибли трое

Происшествия

На трассе столкнулся грузовик и микроавтобус

Ростов-на-Дону, 31 июля 2018, 05:13 — REGNUM  На трассе Ростов — Волгодонск грузовой автомобиль марки «КамАЗ» столкнулся с пассажирским микроавтобусом, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В результате аварии погибли три пассажира микроавтобуса, еще шесть получили травмы разной степени тяжести. По предварительным данным, виновником аварии являлся водитель грузовика, который не соблюдал дистанцию на трассе.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля в Вольском районе Саратовской области на трассе Сызрань — Волгоград произошло столкновение двух легковых автомобилей, в которых находились семьи с детьми. В результате ДТП погибло двое детей и двое взрослых. Еще трое получили травмы разной степени тяжести.

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Дорожно-транспортные происшествия
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