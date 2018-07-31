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Три человека погибли в авиакатастрофе в США

Происшествия

Свидетели отмечают, что самолет упал, когда пролетал мимо аэропорта города Гринвилл

Три человека погибли в авиакатастрофе в США
Adrian Pingstone
Лёгкий самолёт

Гринвилл, США, 31 июля 2018, 05:04 — REGNUM  В американском штате Мэн потерпел крушение легкомоторный самолет, следовавший из Пемброка в направлении Канады, сообщает телеканал CBS.

В результате крушения погибли трое человек. Отмечается, что самолет выполнял частный рейс и на его борту находилось всего три человека. Свидетели отмечают, что самолет упал, когда пролетал мимо Гринвиллского муниципалного аэропорта.

О причинах и обстоятельствах происшествия не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в бразильском аэропорту города Сан-Паулу потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого находилось семь человек. Пилот воздушного судна скончался на месте.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бразилии потерпел крушение небольшой самолет

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Авиапроисшествия
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