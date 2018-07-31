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В Италии убили собаку, спасавшую людей после землетрясения

Происшествия

Злоумышленники отравили пса-спасателя

Аматриче, Италия, 31 июля 2018, 03:47 — REGNUM  В Италии немецкую овчарку по прозвищу Каос, принимавшую участие в спасении людей после землетрясения 2016 года в городе Аматриче, отравили неизвестные, сообщает Repubblica со ссылкой на хозяина пса.

Хозяин заявил, что 28 июля он обнаружил пропажу собаки, а позднее нашел тело животного в своем саду. Он заявил, что не остановится, пока убийцы собаки не будут найдены и не предстанут перед законом.

«Я считаю, что пришло время возмутиться всем неравнодушным людям и требовать ужесточения законов, предусматривающих наказание за жестокое обращение и убийство животных», — заявил он.

Хозяин также назвал собаку героем, работавшим день и ночь ради спасения людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 24 августа 2016 года в Италии произошло землетрясение магнитудой 6, вызвав разрушения зданий в областях Лацио, Марке и Умбрия. В городе Аматриче погибили свыше 230 человек, общее количество жертв землетрясения оценивается в 293 человека.

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Жестокое обращение с животными и борьба с ним
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