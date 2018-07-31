Устроивший стрельбу в Capital Gazette не признал вину

Аннаполис, США, , 02:57 — REGNUM Джеррод Уоррен Рамос, устроивший стрельбу в редакции американского издания Capital Gazette в городе Аннаполис и убивших пять человек, не признал свою вину в суде, сообщает телеканал ABC со ссылкой на материалы суда.

По данным телекомпании, Рамос отказался признать себя виновным после удовлетворения судом ходатайства адвоката об отмене явки Рамоса на заседание суда. Адвокат обвиняемого Уильям Дэвис также отправил запросы на проведение открытого и ускоренного судебного разбирательства.

«Таким образом, нет нужды в появлении подзащитного в суда, потому как у него есть официальный представитель. Его интересы в суде представляются», — заявил прокурор Уэс Адамс.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля Джерроду Рамосу были предъявлены обвинения по 23 пунктам, среди которых обвинения в убийстве пяти человек и попытке совершения тяжкого убийства первой степени.

Напомним, нападение на редакцию издания Capital Gazette произошло 28 июня, в результате чего погибли пять сотрудников газеты. Правоохранительные органы подозревают Джеррода Рамоса в совершении преступления. Отмечается, что ранее, в 2012 году, Рамос подавал в суд на издание за клевету, однако суд отказался удовлетворить его иск.

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