К концу дня ВСУ обстреляли еще три поселка в ДНР

Донецк, , 23:41 — REGNUM С 21:05 до 23:00 мск боевики ВСУ нанесли удары по населенным пунктам Еленовка, Октябрь и Ленинское, сообщает 30 июля представительство ДНР в совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По Ленинскому выпущены четыре мины калибра 120 мм и восемь мин калибра 82 мм. В Еленовке взорвалась одна граната СПГ, а по населенному пункту Октябрь выпущены шесть гранат из РПГ, 12 гранат из АГС, применялось стрелковое оружие, работал снайпер.

Напомним, несколько часов назад украинские боевики обстреляли поселки Спартак, Коминтерново и Минеральное

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