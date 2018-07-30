Вторник, 31 Июля 2018 года
00:36:47 МСК

Во Львове бандеровцы снова «победили» могилу советского разведчика

Происшествия

На надгробии вновь появились оскорбительные надписи

Во Львове бандеровцы снова «победили» могилу советского разведчика
Иван Соболев © ИА Красная Весна
Кладбище советских солдат

Львов, Украина, 30 июля 2018, 22:55 — REGNUM  Во Львове неизвестные осквернили могилу легендарного советского разведчика Николая Кузнецова, сообщил журналист Дмитрий Смирнов 30 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Вандалы написали на надгробной плите краской слова «враг» и «палач».

"В этом, собственно, суть бандеровцев, способных воевать с теми, кто не может ответить», — прокомментировал событие журналист.

Напомним, аналогичный случай произошел 21 июня 2018 года. Тогда ответственность за случившееся взяли на себя члены неонацистской группировки С-14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Львовские неонацисты разрисовали могилу легендарного советского разведчика

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кладбищенский вандализм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить