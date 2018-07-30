Понедельник, 30 Июля 2018 года
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Боевики ВСУ обстреляли три поселка в ДНР

Происшествия

Информация о разрушениях и жертвах уточняется

Соледар, ДНР, 30 июля 2018, 21:30 — REGNUM  Три населенных пункта ДНР оказались под огнем украинской артиллерии, сообщили 30 июля в представительстве Республики в совместном центре контроля и координации (СЦКК).

С 19:30 по 20:10 мск украинские боевики обстреляли поселки Спартак, Коминтерново и Минеральное.

По Спартаку были выпущены шесть мин калибра 120 мм, по Минеральному — шесть мин калибра 82 мм, а Коминтерново обстреляли из автоматического гранатомета (АГС).

Напомним, в течение суток 29 июля населенный пункт Спартак был дважды обстрелян из 120-мм минометов, запрещенных Минскими соглашениями.

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