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В Италии нашли тело французского лыжника, пропавшего в 1954 году

Происшествия

Установить личность погибшего удалось благодаря его родственникам из Франции

Рим, 30 июля 2018, 21:07 — REGNUM  Полиция Италии идентифицировала тело неизвестного лыжника, обнаруженное после отступления ледника в итальянских Альпах, 30 июля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению полиции, погибшим является французский лыжник Анри Ла Масне, пропавший на горнолыжном курорте Червиния в 1954 году.

Установить личность погибшего удалось благодаря его родственникам из Франции — в опознании помогли свидетельства родных об одежде и инвентаре погибшего, а также образцы ДНК, взятые у его брата.

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