Администрация Сочи обещает помощь пострадавшим при пожаре

Сочи, Краснодарский край, , 20:50 — REGNUM Удалось установить личности троих погибших в результате пожара в Сочи 30 июля. Как сообщила пресс-служба администрации города, из восьми погибших пять — женщины. Установлено, что две из них приехали в Сочи из Архангельска, одна являлась гражданской Армении. Личности еще двоих сейчас устанавливаются.

«Искренне соболезную родственникам погибших и пострадавших. Потеря близкого человека — всегда большое горе. Мы скорбим вместе с вами. Со своей стороны администрация окажет всю необходимую помощь. Трое пострадавших получают лечение, в нашем городе и крае медицина на должном, высоком уровне. Желаю им скорейшего выздоровления», — сказал мэр Анатолий Пахомов.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошел ранним утром 30 июля по адресу улица Просвещения, 81: очагом возгорания стала одна из построек, затем огонь перекинулся на соседнюю постройку. После тушения пожара были найдены тела восьми погибших, в том числе — девятилетней девочки. Три человека, в том числе 16-летний подросток, госпитализированы: двое направлены в ожоговый центр, мальчика лечат в Сочинской детской больнице. СКР возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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