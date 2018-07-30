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Захвативший заложницу заключённый во Франции сдался властям

Происшествия

Женщина, которую удерживал злоумышленник, не пострадала

Захвативший заложницу заключённый во Франции сдался властям
ErikaWittlieb
Тюрьма

Париж, 30 июля 2018, 20:47 — REGNUM  Захвативший медсестру во французской тюрьме заключённый освободил свою заложницу, передаёт BFM TV.

По информации телеканала, мужчина по итогам переговоров решил добровольно сдаться стражам порядка. «Медсестра была освобождена в целости и сохранности», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля в тюрьме на территории французской коммуны Салон-де-Прованс заключённый, вооружённый самодельным оружием, захватил в заложники медицинского работника.

В министерстве юстиции Франции сообщали, что злоумышленник был неоднократно осуждён «за акты насилия» на длительные сроки лишения свободы. Подробностей о мотивах действий мужчины не приводится.

Читайте ранее в этом сюжете: В тюрьме на юго-востоке Франции заключённый взял в заложники медсестру

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Происшествия в местах лишения свободы
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