За сбившим пешеходов в Москве водителем BMW числилось более 70 штрафов

Москва, , 20:27 — REGNUM Водитель автомобиля BMW, сбивший трёх человек на тротуаре в Новой Москве, многократно привлекался к ответственности зи нарушения правил дорожного движения, передаёт «Рен ТВ».

По информации телеканала, за мужчиной числился 71 штраф, причём большинство из них было выписано ему в текущем году. В основном мужчина привлекался к ответственности за превышение скорости.

Как передавало ИА REGNUM, днём 30 июля в посёлке Коммунарка в Новой Москве автомобиль BMW столкнулся с Lexus, после чего вылетел на тротуар, где сбил трёх пешеходов. По последним данным, один из троих пострадавших скончался.

Водитель BMW в настоящее время задержан, он даёт показания полиции.

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