За два выходных дня в Казахстане утонули 11 человек

Астана, , 19:05 — REGNUM За два выходных дня, 28 и 29 июля, в водоемах Казахстана утонули 11 человек, в том числе два ребенка, передает 30 июля телеканал «Хабар 24».

По словам специалистов, основной причиной утопления взрослых является купание в необорудованных местах. Большинство трагедий на водоемах с детьми происходит по причине отсутствия надзора со стороны взрослых.

Напомним, в конце июля в селе Боран Восточно-Казахстанской области в реке Ертыс утонули три человека. В не оборудованном для купания месте начал тонуть восьмилетний сын местного имама, спасать его бросились 36-летний отец и 19-летний брат. Все трое утонули, их тела разыскиваются силами местных спасателей.

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