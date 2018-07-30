Суд арестовал напавшего с ножом на полицейского в центре Москвы

Москва, , 18:52 — REGNUM Тверской суд Москвы на заседании 30 июля избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемого в нападении на сотрудника полиции возле посольства Словакии.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и арестовать 17-летнего Илеса Б. на два месяца — до 27 сентября 2018 года.

Напомним, 27 июля на улице 1-я Брестская в центре Москвы молодой человек совершил нападение с ножом на командира взвода полка полиции по охране посольств и консульств. Подозреваемый пытался скрыться, но позднее был задержан.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК России «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», которая предусматривает наказание от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

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