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Жертвами сезона дождей в Индии стали более 1500 человек

Происшествия

Наиболее тяжелой остается ситуация в штатах Бихар и Уттар-Прадеш

Нью-Дели, 30 июля 2018, 19:02 — REGNUM  С начала 2018 года в Индии от наводнений, селей и оползней, вызванных ливнями, погибли более полутора тысяч человек, 30 июля передает агентство Reuters.

В настоящий момент наиболее тяжелой остается ситуация в штатах Бихар и Уттар-Прадеш, где за последние четыре дня наводнения унесли жизни 80 жителей.

Из года в года на протяжении тысячелетий в сезон муссонов на северо-востоке Индии случаются наводнения, жертвами которых становятся сотни и даже тысячи людей.

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Наводнения
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