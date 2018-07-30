Утонувшая школьница, попавшие в дрейф: происшествия в Чувашии

Чебоксары, , 18:50 — REGNUM В Чувашии утонул ещё один несовершеннолетний — шестой с начала лета. 14-летняя школьница пошла купаться вместе с друзьями, её тело обнаружено через двое суток в воде. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР Олег Дмитриев. Между тем на Волге спасатели регулярно фиксируют происшествия.

30 июля было обнаружено на поверхности воды тело 14-летней жительница Алатырского района, которая 28 июля пошла купаться вместе с друзьями. Тогда же поступило сообщение в правоохранительные органы, что в Суре у села Междуречье утонула 14-летняя девочка. По данному факту проводится доследственная проверка. Как следует из материала проверки, несовершеннолетняя вместе со своими знакомыми пошла на Суру, протекающую рядом с населенным пунктом. При этом никто из них не умел плавать.

«Во время купания на мелководье из-за резкого перепада дна реки 14-летняя девочка ушла под воду и пропала из виду», — сказал Олег Дмитриев.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Следственное управление призывает граждан избегать купания в необорудованных для этого местах.

Отметим, по данным ГУ МЧС по Чувашии, 27 июля спасатели извлекли из пруда близ деревни Шакулово Чебоксарского района тело 45-летнего местного жителя. Предположительно, мужчина утонул при купании в нетрезвом состоянии.

По данным ГКЧС Чувашии, с 1 июня по 23 июля на водных объектах зарегистрировано 21 происшествие (за прошлый год — 19), в результате утонули 20 человек, в том числе пятеро детей. Основной причиной гибели является купание в необорудованных для этих целей мест, в состоянии алкогольного опьянения, в случае с детьми — купание без присмотра родителей и взрослых.

Между тем происшествия на воде случаются регулярно. К примеру, по информации республиканской поисково-спасательной службы ГКЧС Чувашии, 27 июля на Волге в районе санатория «Чувашия» эвакуирована лодка с неисправным двигателем. 28 июля на Волге в районе ГЭС мужчина переплывал шлюзовой подходный канал, подвергая свою жизнь опасности. 28 июля спасателям позвонила девушка: она находилась на острове напротив санатория «Солнечный берег», откуда её друзья уплыла на катере без неё. Спасатели на катере «Беркут» эвакуировали девушку с острова на берег. 28 июля на Волге около ГЭС плавательное средство потеряло управление и дрейфовало посередине реки, на борту находились 15 пассажиров. Спасатели на катере эвакуировали людей на берег.