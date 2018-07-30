Полмиллиона за диван: в Югре орудуют мошенники

Ханты-Мансийск, , 18:43 — REGNUM Жители Югры при продаже вещей и недвижимости через популярные сайты объявлений теряют сотни миллионов рублей. К примеру, женщина из Ханты-Мансийска, продавая диван, потеряла 500 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по ХМАО.

В ходе полицейской проверки установлено, что 58-летняя жительница Ханты-Мансийска на сайте бесплатных объявлений заявила о продаже дивана. Ей позвонил покупатель с предложением перечислить задаток за диван, чтобы его не «перехватил» кто-либо другой. При перечислении денег женщина сообщила «покупателю» номер банковской карты, а также трехзначный код, который пришёл ей в СМС-сообщении. В итоге с её карты исчезли полмиллиона рублей.

Другая югорчанка, уже из города Белоярского, продавала через сайт объявлений квартиру. Ей позвонил потенциальный покупатель с намерением перечислить задаток. По аналогичной схеме, что и в случае с диваном, она лишилась 100 тыс. рублей со своей карты.

Полицейские проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений. Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества.

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