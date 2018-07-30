На реке под Воронежем катер врезался в отдыхающего

Воронеж, , 18:11 — REGNUM 21-летний житель Воронежа попал под катер и получил травмы. Инцидент произошел вечером 28 июля в акватории реки Воронеж в селе Чертовицы Рамонского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как сообщается, неизвестный, управляя катером, совершил наезд на купающегося молодого человека. В результате он получил перелом нижней конечности и повреждения мягких тканей. Его госпитализировали.

Происшествие проверяют полицейские. Параллельно принимаются меры по установлению личности водителя катера, совершившего наезд.

Подобные ЧП на воронежских водоемах уже случались. Так, в 2016 году в акватории Воронежского водохранилища водитель не заметил двоих купающихся и врезался в них. Люди получили травмы.