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На реке под Воронежем катер врезался в отдыхающего

Происшествия

Молодой человек получил травмы

На реке под Воронежем катер врезался в отдыхающего
Alexxrin
Катер

Воронеж, 30 июля 2018, 18:11 — REGNUM  21-летний житель Воронежа попал под катер и получил травмы. Инцидент произошел вечером 28 июля в акватории реки Воронеж в селе Чертовицы Рамонского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как сообщается, неизвестный, управляя катером, совершил наезд на купающегося молодого человека. В результате он получил перелом нижней конечности и повреждения мягких тканей. Его госпитализировали.

Происшествие проверяют полицейские. Параллельно принимаются меры по установлению личности водителя катера, совершившего наезд.

Подобные ЧП на воронежских водоемах уже случались. Так, в 2016 году в акватории Воронежского водохранилища водитель не заметил двоих купающихся и врезался в них. Люди получили травмы.

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Происшествия на воде
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