В Калужской области выясняют причины жесткой посадки моторного параплана

Малоярославец, Калужская область, , 17:59 — REGNUM В Калужской области начата доследственная проверка по размещенному в средствах массовой информации сообщению о жесткой посадке моторного параплана в поселке Спас-Загорье Малоярославецкого района. Об этом 30 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM инспектор отдела СУ СК России по Калужской области Игорь Ульяшин.

По его словам, 29 июля 40-летний житель подмосковного Наро-Фоминска с 8-летним сыном приехали на территорию Малоярославецкого района Калужской области и в районе села Спас-Загорье осуществляли полет на личном параплане.

В ходе полета от сильного порыва ветра крыло параплана сложилось, в результате чего мужчина с сыном упали с высоты около 20 метров. Пострадавшие были доставлены в больницу, серьезных травм у них не установлено.

«По информации следствия, грузоподъемность параплана составляет 200 кг, аппарат имеется в свободной продаже, регистрации, согласования режима, времени и условий полета не требует. В ходе проверки следователи установят все обстоятельства происшествия», — сказал Игорь Ульяшин.

Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на Главное управление МЧС России по Калужской области, в воскресенье, 29 июля, у села Спас-Загорье совершил жесткую посадку мотопараплан.

«В 19:37 мск поступило сообщение о жесткой посадке моторного параплана в Малоярославецком районе», — говорится в сообщении калужских спасателей.