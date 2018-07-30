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Автомобиль BMW сбил трёх пешеходов в Новой Москве

Происшествия

Для эвакуации пострадавших был направлен санитарный вертолёт

Автомобиль BMW сбил трёх пешеходов в Новой Москве
Иван Шилов © ИА REGNUM
Авария

Москва, 30 июля 2018, 17:32 — REGNUM  Автомобиль совершил наезд на пешеходов на тротуаре в результате ДТП в Троицком и Новомосковском округах Москвы. Об этом 30 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По сведениям агенства, в посёлке Коммунарка столкнулись BMW и Lexus, после чего немецкий автомобиль вылетел на тротуар, где сбил трёх пешеходов.

По информации агентства «Москва», на место происшествия был направлен санитарный вертолёт Московского авиационного центра. Один из пострадавших был эвакуирован в лечебное учреждение столицы.

Подробности и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

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Дорожно-транспортные происшествия
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