Волгоградскому защитнику прав потребителей грозит девять лет колонии

Волгоград, , 17:09 — REGNUM В Волгограде в суд направлено уголовное дело в отношении председателя общественной организации «Ассоциация по защите прав потребителей». Как сообщила 30 июля пресс-служба региональной прокуратуры, 51-летний мужчина обвиняется в коммерческом подкупе, сопряженном с вымогательством. Всего в деле 16 эпизодов, мужчина свою вину не признает.

Следователи считают, что с 2012 по 2017 годы обвиняемый требовал деньги от волгоградских предпринимателей. За вознаграждение он обещал не проводить проверки. Например, в июле 2017 года мужчина предложил управляющему одной из гостиниц города не рассказывать правоохранителям о допущенных нарушениях. За это он якобы попросил 1 млн рублей: сначала 50 тыс. рублей, еще 950 тыс. — после того, как будут подписаны документы об устранении нарушений. При получении денег правозащитника задержали. В ходе расследования были установлены еще 15 случаев, когда общественник якобы требовал деньги за сокрытие информации или за непроведение проверок. Сумма варьировалась от 3 тыс. до 420 тыс. рублей.

Сейчас дело передано в суд. Обвиняемый находится под стражей, ему грозит наказание от пяти до девяти лет лишения свободы.

Между тем, как сообщили местные СМИ, сам общественник считает, что его оклеветали. Он заявляет, что деньги предназначались для развития общественной организации.