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Воронежский суд признал законным дело против главы Хохольского района

Происшествия

Павел Пономарев, как считает следствие, принуждал местного предпринимателя к пожертвованиям «на храм»

Воронеж, 30 июля 2018, 16:49 — REGNUM  Возбуждение громкого уголовного дела в отношении главы Хохольского района Воронежской области Павла Пономарева признано судом законным. Решение по жалобе защиты Пономарева 30 июля принял Ленинский суд Воронежа.

Защита Пономарева пыталась оспорить решение о возбуждении уголовного дела, поскольку, по их мнению, могла быть нарушена процедура: дело в отношении выборного должностного лица органа местного самоуправления должен был возбуждать глава СУ СКР по региону, дело же было возбуждено следователем. Поддержку защита нашла и в Верховном суде, который вернул жалобу на новое рассмотрение.

Однако, сообщили «Вести-Воронеж», сегодня, 30 июля, суд отказал адвокатам в удовлетворении жалобы. Суд постановил, что должность главы не выборная, но контрактная. Защита намерена решение суда обжаловать.

Как сообщало ИА REGNUM, дело в отношении главы Хохольского района Павла Пономарева было возбуждено в мае 2017 года. По версии следствия, Пономарев пытался получить от местного предпринимателя 450 тыс. рублей в виде «пожертвования на храм» в селе Хохол. Бизнесмен заплатить отказался, и, согласно материалам дела, чиновник приказал закрыть бетонными блоками вход в его магазин, а также пригрозил не продлить договор аренды. Дело тогда возбудили по статье о превышении служебных полномочий.

По версии Пономарева, конфликт с предприниматлем произошел из-за того, что тому была выделена земля в 100 га аренду на 50 лет, которая в итоге была им продана. Что касается блоков, то они у магазина предпринимателя появились из-за ремонтных работ и никак не связаны с его бизнесом.

Добавим, что пост главы района Пономарев занимал с 2009 года.

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