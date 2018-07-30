В Тюменской области растёт число коррупционных преступлений

Тюмень, , 16:13 — REGNUM В Тюменской области отмечен рост выявленных коррупционных преступлений на 55,4%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

В 2018 году в следственном управлении по результатам рассмотрения сообщений о преступлениях коррупционной направленности за первое полугодие возбуждено 188 уголовных дел, что на 55,4% больше чем за аналогичный период 2017 года. Из них направлено в суд 124 уголовных дела.

Напомним, с 1 января 2018 года ведётся реестр утративших доверие государственных служащих и «силовиков», утративших доверие за совершение коррупционных преступлений. По состоянию на июль 2018 года из Уральского федерального округа в данный список мздоимцев попал 31 человек. Из них девять — из Тюменской области.

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