Срубил дерево и построил дом: рязанцу грозит семь лет за незаконную рубку

Рязань, , 15:49 — REGNUM В Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который вырубил более 144 кубометров древесины. Как сообщила 30 июля пресс-служба УМВД России по Рязанской области, житель Касимовского района построил из незаконно срубленных деревьев дом.

Незаконную рубку лесничие обнаружили около деревни Красная Нива. Работник Ибердусского участкового лесничества обратился в полицию, после чего правоохранители благодаря тропе, оставшейся от транспортировки деревьев, нашли злоумышленника. Следы привели полицейских к небольшому дому. Оказалось, что он был построен из тех самых деревьев, которые ранее были незаконно вырублены.

«Выяснилось, что 48-летний житель района недавно незаконно заготовил 144 кубометра древесины, из которой построил себе дом, а также часть деревьев пустил на дрова», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое ему может грозить, — семь лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. рублей.

Отметим, что в марте 2018 года губернатор региона Николай Любимов призвал полицейских доводить дела о незаконной вырубке деревьев до суда. Он заявил, что ответственность должна наступать и за сотню срубленных деревьев, и даже за одно или два.