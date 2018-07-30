Полиция Индии расследует коллективный семейный суицид – СМИ

Нью-Дели, , 15:41 — REGNUM К расследованию гибели семерых человек из одной семьи, предположительно, совершивших коллективное самоубийство, приступила полиция индийского штата Уттаракханд. Об этом 30 июля сообщает агентство IANS.

По данным правоохранителей, тела всех членов семьи — двух братьев, их родителей, а также детей — были найдены в их собственной квартире. При этом криминалисты не обнаружили признаков насильственной смерти.

«Мы склоняемся к тому, что речь идет о коллективном самоубийстве. Ведется расследование случившегося», — пояснил ситуацию представитель местной полиции.

Предсмертной записки в квартире обнаружено не было, однако соседи пояснили, что старший брат испытывал серьезные финансовые трудности.