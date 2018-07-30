Человек – под завалами: в Прикамье обрушилось здание

Кунгур, Пермский край, , 15:31 — REGNUM В Кунгуре Пермского края сегодня, 30 июля, обрушилось здание бывшего ремонтно-механического завода. Под завалы попал человек, ведутся его поиски, сообщают СМИ.

Известно, что здание является заброшенным. На территории дома несколько человек вели работы. По факту нахождения людей на территории заброшенного аварийного здания правоохранительные органы проводят проверку. По предварительным данным, трое мужчин без разрешения разбирали кирпичную стену.

Сейчас на месте происшествия работают кинологи с собаками и спасатели. Обнаружен участок, где может находиться человек, придавленный железобетонными конструкциями. Спасатели ждут спецтехнику, которая поможет поднять тяжёлые плиты и извлечь пострадавшего.