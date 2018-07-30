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СКР ходатайствует об аресте девушек, подозреваемых в убийстве отца

Происшествия

В отношении троих подозреваемых 17, 18 и 19 лет заведено уголовное дело

СКР ходатайствует об аресте девушек, подозреваемых в убийстве отца
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Следственный Комитет Российской Федерации.

Москва, 30 июля 2018, 15:17 — REGNUM  Подозреваемые в убийстве 57-летнего отца три молодые девушки признались, что совершили тяжкое преступление из личной неприязни к убитому. Об этом сообщает 30 июля пресс-служба московского Главного следственного управления СКР.

«В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий», — говорится в сообщении пресс-службы.

В отношении троих подозреваемых 17, 18 и 19 лет заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), отметили в ведомстве. Также в СКР добавили, что сегодня, 30 июля, следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Напомним, ранее стало известно, что вечером 27 июля в холле подъезда дома на Алтуфьевском шоссе в Москве был обнаружен труп мужчины со множественными ножевыми ранениями.

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