Крупный пожар в Сочи: кто виноват?

Сочи, Краснодарский край, , 14:45 — REGNUM Причиной пожара в Сочи, в результате которого погибли восемь человек, мог стать мангал. Все погибшие на пожаре — наемные рабочие из стран СНГ. Об этом 30 июля сообщили местные СМИ.

Как пишет портал Кубань24, пожар произошел во временных строениях, построенных на участке, который, согласно данным администрации города, находится в аренде у «РЖД». Строения представляли собой навес для общепита и металлические конструкции, обшитые сайдингом. Предположительно, причиной пожара мог стать непотушенный мангал.

Все пострадавшие и погибшие (а в числе погибших, по данным СКР, один ребенок, 16-летний подросток в больнице), цитирует Кубань24 представителя администрации города, «наемные рабочие, предположительно из стран СНГ».

Вместе с тем, портал «Новая Кубань» публикует беседу с хозяином сгоревших строений. Он сообщил журналистам, что сдавал дом, в котором было оборудовано 12 комнат для проживания, которые хозяин и сдавал в аренду.

«У меня там жили люди из Архангельска, попросились переночевать, сильно попросили, чтобы я их пустил. Вот и допускался. Есть возможность сдавать. Это три женщины, приехали подзаработать. Они погибли. Отдыхающие — это совсем другое. Я должен был быть тоже там. Но не пошел. Остался на квартире у жены», — сообщил мужчина.

По его словам, остальные погибшие в его доме не жили.

«Рядом кафе. Там произошло воспламенение, пожар, потом у них газовые баллоны взорвались и огонь пошел на мой дом. Там тоже люди ночевали и тоже люди сгорели, арендаторы кафе», — утверждает мужчина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранним утром 30 июля в Адлерском районе Сочи произошел пожар. Возгорание возникло на территории одного из строений, затем перекинулось на соседнее. Всего огнем было охвачено около 300 кв.м. После тушения пожара были обнаружены восемь погибших: по данным СУ СКР в числе них — ребенок. Кроме того, еще двое взрослых и 16-летний подросток госпитализированы.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). В СКР сообщили также, что намерены разобраться не только в причинах пожара, но и законности самих построек.

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