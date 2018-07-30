Летевший из Киргизии в Турцию самолет совершил аварийную посадку в Бишкеке

Бишкек, , 14:26 — REGNUM Самолет авиакомпании «Avia Traffic», совершавший рейс по маршруту Ош — Анталья, совершил аварийную посадку в аэропорту столицы Киргизии из-за проблем с гидравликой, пишет «Kaktus.media».

Инцидент произошел накануне, 29 июля, утром. После вылета из Ошского аэропорта экипаж воздушного судна обнаружил, что из-за поломки не убираются шасси. После этого летчики сообщили диспетчеру о намерении совершить аварийную посадку в аэропорту «Манас».

Никто из находившихся на борту 89 пассажиров и 8 членов экипажа не пострадал. Впоследствии пассажиров отправили в Турцию на другом самолете.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущий случай аварийной посадки пассажирского самолета в Киргизии произошел 1 марта 2018 года. Тогда у авиалайнера компании «Tez Jet», следовавшего по маршруту Бишкек — Баткен, отказал один из двигателей. Никто из 96 пассажиров и членов экипажа не пострадали.

Впоследствии по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и/или эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта».