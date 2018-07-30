В Коми найдено тело одной из пропавших на реке Вычегде сестёр

Сыктывкар, , 14:16 — REGNUM Жители посёлка Жешарт в Коми обнаружили в реке тело 15-летней девочки, 27 июля пропавшей вместе со своей сестрой и 79-летней прабабушкой в деревне Арабач Усть-Вымского района республики. Об этом со ссылкой на региональный главк МЧС РФ сообщает местное агентство «БНК».

Отмечается, что тело девочки было найдено в 20 км ниже места, где была найдена одежда пропавших. Тела пожилой женщины и десятилетней девочки по-прежнему не найдены. Ранее сообщалось, что 79-летняя женщина вместе с двумя правнучками 10 и 15 лет приехали на отдых в деревню Арабач из города Ухты.

Днём 27 июля все трое направились на берег реки Вычегда, домой они не вернулись. Вещи девочек затем были обнаружены местными жителями.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля на реке Таз в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) моторная лодка с двумя мужчинами и шестилетним мальчиком врезалась в берег. В результате происшествия одному из мужчин удалось спасти товарища, однако сына найти так и не удалось.

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